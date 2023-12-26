Корабль «Новочеркасск» получил повреждения при ударе ВСУ по порту Феодосии

В ночь на 26 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пункт базирования кораблей в крымском городе Феодосия. В результате пострадало десантное судно. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В ходе отражения удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск», — говорится в сообщении.

В ответ на это российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два самолета тактической авиации ВСУ Су-24, которые атаковали корабли. Ликвидированы они в районе населенного пункта Жовтень, который находится в 125 километрах от Николаева.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что FPV-дроны уничтожили до двух отделений пехоты ВСУ под Артемовском.