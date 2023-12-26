«Приглядывают»: как Маме Бонд удается воспитывать шестерых детей
Блогер Бондаренко рассказала, что ее старшие дети приглядывают за младшими
Фото: Telegram / Блог Mama_bond007 / mama_bond007
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Вероника Бондаренко является счастливой многодетной мамой, которая успевает следить за множеством наследников и при этом вести личные дела.
Блогер Вероника Бондаренко, известная как Мама Бонд 007, воспитывает шестерых детей. О том, как она справляется с таким количеством наследников в доме и не забывает о себе, рассказывает издание dni.ru.
Звезда призналась, что изначально не планировала рожать так много детей. Вместе с мужем они планировали первенца и очень долго пытались его зачать.
После десяти месяцев безуспешных попыток блогер сходила на исповедь и чудесным образом все-таки смогла забеременеть. С каждым последующим ребенком, отметила она, становилось проще.
Один наследник отнимал у нее все время и энергию, но теперь, когда их так много, Бондаренко успевает даже заниматься своими делами дома. Дети в это время увлечены друг другом и общаются между собой, а мама находит время для себя.
«Дети постоянно находятся вместе, старшие приглядывают за младшими», — рассказала интернет-знаменитость.
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