Россиян предупредили о новой уловке мошенников перед Новым годом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 63 0

Мошенники стали чаще взламывать аккаунты россиян в мессенджерах и просить деньги

Россиян предупредили о новой уловке мошенников перед Новым годом

Фото: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele

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Как не лишиться денег перед праздниками?

Интернет-мошенники в преддверии Нового года активизировали атаки на мессенджеры россиян. Они захватывают их аккаунты и пишут знакомым из телефонной книги с просьбой одолжить ненадолго деньги. РИА Новости призывает не терять бдительность в предпраздничной суете.

С подобной схемой столкнулся корреспондент агентства. По его словам, просьба занять деньги поступила ему от знакомого. Однако оказалось, что его аккаунт был взломан, а доступ к нему он не мог вернуть некоторое время.

Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что мошенники получают доступ к аккаунтам через вредоносные ссылки, которые рассылаются под видом голосования или опроса. После злоумышленники выманивают одноразовый код, который позволяет привязать новое устройство к аккаунту, добавил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

После стратегия аферистов незатейлива: с помощью специального бота они создают фото банковской карты, указав на ней в качестве владельца любого нужно им человека, присылают снимок потенциальной жертве и просят перевести на указанный счет деньги.

Голованов отметил, что перед Новым годом случаи обмана участились. Связано это с предпраздничным ажиотажем, в котором люди теряют бдительность.

Обезопасить свой аккаунт можно, установив двухэтапную проверку. Она есть в каждом мессенджере или социальной сети. Также в настройках можно запретить получать звонки через мессенджеры от контактов, которые не записаны в телефонной книге.

И последнее — при получении ссылок обязательно удостоверьтесь, что ее содержимое безопасно, а также стоит ли ее вообще открывать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества с банкнотой 5000 руб.

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