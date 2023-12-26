В Подмосковье шестилетняя девочка укололась найденным в детсаду шприцем

|
Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Ребенок получил повреждения запястья и кисти.

В Подмосковье шестилетняя девочка укололась найденным в детсаду шприцем

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В подмосковном Орехово-Зуево шестилетняя девочка укололась шприцем, найденным на территории детского сада. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уточняется, что воспитанники детсада обнаружили во время прогулки пустой шприц возле забора.

«В результате шестилетняя девочка получила инъекционные повреждения запястья и кисти», — говорится в сообщении.

Девочке оказали медпомощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятилетний мальчик нашел пистолет матери и выстрелил сестре в лицо.

Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.97
0.03 101.58
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:10
«Надо ставить на место»: Ивлееву хотят через суд наказать за «голую» вечеринку
13:00
Как поднять настроение перед Новым годом: простые способы
12:49
Шойгу доложил Путину об атаке на Феодосию и повреждении корабля «Новочеркасск»
12:45
Университет креативных индустрий стран БРИКС хотят создать в Казани
12:44
Силуанов заявил, что сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura
12:37
«Цветная революция по-белорусски»: Сербия указала на организаторов протестов

Сейчас читают

В Казани хотят создать университет креативных индустрий стран БРИКС
Скрытая опасность в вашем доме, о которой вы, возможно, не знаете
Ксения Бородина использовала роль "жертвы" для построения карьеры на "Доме-2"
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса