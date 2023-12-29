Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 января

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 1 по 7 января.

В первую неделю нового года наиболее проявлена земная стихия. Во главу угла ставится реалистичный и практичный подход к жизни, потребность в прочной и устойчивой почве под ногами. Главенствует удовлетворение потребностей в физическом комфорте и материальной обеспеченности.

4 января Марс покидает солнечное оптимистичное пространство Стрельца и усиливает энергию Козерога, где он составит компанию таким серьезным игрокам небосвода, как Солнце и Плутон. Марс силен в этом знаке и готов способствовать осуществлению серьезных масштабных планов в сфере бизнеса и удовлетворению амбиций в повышении профессионального уровня.

Дела, начатые в этот период, требует четкого плана и стратегии, но благодаря уверенному движения к цели, они обречены на успех. Гармоничные аспекты от Юпитера и Сатурна помогают наращивать обороты в крупном международном бизнесе, оборонной промышленности, оптовой торговле.

Также хорошим признаком является то, что начало года все планеты встречают в директном движении, за исключением ретроградного Урана в Тельце, продолжающим революционные и кардинальные перемены в финансах и экономике. Меркурий со 2 января возвращается из попятного движения и снимает ограничения на покупку гаджетов и транспорта, подписание документов и совершение сделок купли-продажи, начала новых дел или курсов обучения. Главное не лениться и не упустить предоставляемые небесными телами возможности для продвижения вперед.

Сферу отношений представляет возвышенная, но немного авантюрная Венера в Стрельце, не желающая воспринимать то, что есть в реальности. Партнеры зачастую идеализируются и потребность в идеальной любви может увести далеко от дома в поисках приключений.

Рождество мы встречаем с Луной в Скорпионе, побуждающей к глубоким и сильным эмоциям. Повышается интерес к волшебству, магии, тайным эзотерическим наукам, а значит наступает отличное время для проведения волшебных мистерий и ритуалов — гадание на свечах, совершение банных обрядов, окуривание помещений травами-оберегами. Будьте активными и откройтесь новым возможностям, которые сейчас предоставит Вселенная.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов звезды окажут благоприятное влияние на финансовую и профессиональную сферу. Чтобы получить долговременный и надежный результат, требуется рациональный подход и четкое планирование. Происходит повышение самоуверенности и самооценки, что позволит завоевать популярность и авторитет в обществе, а также сулит стабильность в отношениях.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам сопутствует госпожа удача. Открываются блестящие возможности и перспективы для масштабных действий. Вспыхивает искра авантюризма. Поверьте в свои силы и способности, расширяйте мировоззрение и зону комфорта. Зарядитесь энергией, посетив места силы, спортивные соревнования. Пообщайтесь с мудрыми и авторитетными людьми. Возможно среди них вы встретите своего Гуру.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы испытают ощущение наполненности энергией, духовную самостоятельность и зрелость. Звезды обещают обретение ранее не известных источников дохода и выгодное инвестирование имеющихся средств. Проницательность и способность рассуждать здраво выведет вас победителем из любой ситуации.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предоставится возможность трансформировать или обновить отношения с личными или деловыми партнерами, заручиться дружеской поддержкой и командным духом. Удачу и новые веяния приносит консультационная и юридическая деятельность. Уникальные возможности открываются для реализации таланта и продвижения идей.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов получится осуществить серьезные планы в сфере бизнеса, работы или трудоустройства, строительства, ремонта, организации собственного дела или компании. Главное — это уверенное движение к цели, хотя и не без дополнительных нагрузок и ответственности. Не стоит сворачивать со своего и принимать спонтанные решения.

Дева — гороскоп на неделю

Девам хорошие возможности открываются через публичные выступления, участие в международных, светских мероприятиях и рекламных кампаниях. Встречи с деловыми партнерами и свидания лучше назначать в респектабельных местах. Транслируйте сейчас миру больше жизнерадостности и оптимизма.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов намечается продуктивный период поработать с внутренними глубинными установками — исцелиться от психологических травм, обрести душевный покой и контроль над эмоциями. Придет интуитивное понимание как грамотно распределить семейный бюджет, инвестировать в недвижимость или строительство, оформить страховку на выгодных условиях.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, окружайте себя людьми, с которыми вам легко общаться и есть интересные, полезные темы для разговоров. Обмен информацией — это приоритет во взаимоотношениях для вас сейчас. Деловых партнеров можно привлечь к совместным проектам и культмассовым мероприятиям. Не упустите приятные знакомства.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов открываются хорошие возможности в профессиональной сфере, по месту работы, ожидаемо повышение заработной платы. Приветствуется как финансовый контроль, так и следование здоровому распорядку дня. Полезно посвятить время решению бытовых вопросов. Выгодной окажется покупка техники, предметов декора и интерьера, косметики и БАДов.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, вы производите впечатление уверенного и самодостаточного человека. Амбиции сподвигнут вас занимать передовые места и быть в центре внимания. Яркая самопрезентация, участие в выставках и праздничных мероприятиях принесут легкие успехи и быстрые победы.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям обретение душевного покоя приносят взаимодействия с водной стихией, природой, музыкой, искусством, сон и уединение в собственном доме или в кругу семьи. Вас ждут теплые и доверительные отношения с домочадцами, понимание и поддержка с их стороны. Занятия духовными практиками наделят вас способностью пропускать сквозь себя ритмы Космоса и облегчат доступ к подсознательным установкам.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам стоит проявить интерес к людям, которые могут поделиться новой информацией, прогрессивными идеями и способны поддержать разговор на разные темы. Постоянная потребность в пище для ума и независимость от чужого мнения делает вас интересным собеседником и желанным гостем на общественных мероприятиях.

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