Один в поле не воин: «Три богатыря и Пуп Земли» возглавил кинопрокат в России

Картина расскажет о приключениях Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Ильи Муромца и их друзей.

Традиционный в новогодние каникулы мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» возглавил российский кинопрокат, а также в странах СНГ, собрав за прошедшие выходные 154,2 миллиона рублей.

В канун Нового года в центре Москвы прошла премьера сказочной франшизы. Российские селебрити эксклюзивно порассуждали с корреспондентом 5-tv.ru, как можно стать богатырем в современном мире.

Это двенадцатый фильм во франшизе «Три богатыря». Картина вновь расскажет о приключениях Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Ильи Муромца и их друзей. В этой части действие мультфильма будет происходить сразу в двух временах: не только в средневековой Руси, но и в доисторические времена. Змей Горыныч найдет фиолетового динозаврика, а Алеша Попович, Князь и говорящий конь Юлий попадут в подземный мир, где водятся жуткие древние ящеры. Герои должны будут спасти Русь от приближающейся опасности, а также разобраться, кем или чем является «Пуп Земли».

«Мой самый любимый герой из всего мультика — это говорящий конь. Мне кажется, он смешной. Даже просто когда его называют говорящий конь, уже смешно звучит. Так он всегда как-то смешно выкручивается из ситуаций, чтобы ему помогли, может быть, или, наоборот, он кому-то помог. Он очень часто немного подставляет Царя, но он все равно очень смешно это делает», — рассказала о своем полюбившемся персонаже юный блогер Алиса Буслова.

Певец и продюсер Илья Гуров назвал Илью Муромца своим любимым богатырем, и все из-за созвучия их имен.

«Меня очень часто в детстве троллили и сравнивали: «Илья Муромец! Богатырь! Богатырь! Я сначала от этого как-то отходил, а потом, когда посмотрел эту франшизу, понял: «А почему бы и нет?». Сильный, смелый, умный, красивый. В общем, все обо мне!» — без лишней скромности отметил певец.

По тому же принципу выбирал своего любимого богатыря и Алексей Гаврилов, выделив Алешу Поповича.

По мнению Ильи Гурова, в современном мире благодаря добрым поступкам можно стать самым настоящим богатырем.

«Богатырское — это когда люди спасают животных в приюте. Богатырское — это когда люди помогают детям собирать деньги на лечение, лекарства», — уверен продюсер.

«Я считаю, что любой поступок, где ты преодолеваешь свои комплексы, свои страхи, выходишь внутренне на новый уровень развития, где ты можешь защитить свою страну, свою честь, достоинство, свою семью, где ты можешь воспитать порядочных, настоящих, добрых, искренних, вежливых, умных детей. Это уже тоже большой поступок. <…> Нужно просто быть настоящим мужчиной с мужскими качествами и умножать, умножать, умножать эти качества, и тогда ты внутри будешь себя ощущать, наверное, русским богатырем», — отмечает Алексей Гаврилов.

«Есть пословица: один в поле не воин. На самом деле в жизни много примеров людей, которые одни делают столько, сколько не могут сделать даже тысячи человек. И необязательно нужно сдвинуть гору с места. Можно сделать очень хорошее дело либо в творческом плане, либо в образовательном. Поэтому вообще у нас очень много богатырей в России, потому что если бы их не было, у нас не была бы такая прекрасная страна», — считает солист группы «GармоньDrive» Павел Уханов.

А актер Максим Лагашкин уверен, что все любое позитивное и хорошее, потому что на фоне множества негатива вокруг, если ты хоть немного несешь добра окружающим, то ты уже богатырь.

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