«Стоит отказаться»: 57-летняя Сташенко раскрыла секрет своей стройности

Звезда «Мухтара» старается поддерживать форму и знает несколько лайфхаков для тех, кто хочет похудеть.

Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко ведет активную социальную жизнь и старается поддерживать себя в форме. О том, как ей удается оставаться такой стройной и подтянутой в 57 лет, она рассказала порталу dni.ru.

По словам актрисы, сейчас ее вес составляет 54 килограмма — на четыре килограмма меньше, чем пару месяцев назад. Добиться такого результата ей помогла работа. Сташенко призналась, что бывает так увлечена съемками, что забывает поесть.

Также актриса похвасталась, что у нее хороший обмен веществ и на диетах она не сидит. Основной рационального похудения Сташенко считает одно правило — уменьшить порции еды. Всем худеющим артистка посоветовала любить себя в любом виде, правильно подбирать гардероб и уметь сочетать цвета.

«Полоски на вещи должны быть исключительно вдоль, а от „клетки“ и вовсе стоит отказаться», — отметила Сташенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса Сташенко «сорвала маску» со сбежавших коллег.