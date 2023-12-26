«Один дома» в реальной жизни: шестилетний мальчик улетел в другой город без взрослых

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 38 0

Шестилетний мальчик улетел один в другой город накануне новогодних праздников

«Один дома» в реальной жизни: шестилетний мальчик улетел в другой город без взрослых

Фото: Кадр из к/ф «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», реж. Крис Коламбус, 1992 г.

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Инцидент произошел из-за ошибки сотрудников авиакомпании.

История, напоминающая сюжет любимого новогоднего фильма с Маколеем Калкиным, произошла в США. Подобно Кевину из «Один дома», шестилетний ребенок улетел в другой город. Подробности необычной ситуации публикует издание The Telegraph.

Оказывается, родители решили отправить своего сына к бабушке и воспользовались услугой авиаперевозчика по сопровождению детей. Для этого взрослые вместе с мальчиком приехали в аэропорт и с рук на руки передали его представителю авиакомпании. Но, когда самолет приземлился во Флориде, ребенка в салоне не оказалось.

Позже выяснилось, что авиакомпания перепутала рейсы и отправила мальчика в Орландо, что находится примерно в 250 километрах от нужного места назначения. В итоге бабушка забирала его оттуда на машине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Подмосковье шестилетняя девочка укололась найденным в детсаду шприцем.

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