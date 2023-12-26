Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили двух наемников из Колумбии

Боец признался, что на артемовском направлении они часто встречают националистов из других стран.
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев
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На артемовском направлении бойцами спецназа «Ахмат» были уничтожены двое иностранных наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такой новостью с агентством РИА Новости поделился командир штурмового отряда с позывным «Шустрый».
По словам солдата, ликвидированные боевики оказались гражданами Колумбии. Кроме того, в захваченном блиндаже были обнаружены двое солдат ВСУ. Один из них был ликвидирован в ходе штурма.
«Нам нужна была информация, что у них происходит, и нам интересно было, где и какие позиции. Мои ребята запрыгнули, взяли пленного», — сообщил «Шустрый».
Боец добавил, что на их направлении в составе ВСУ находятся в основном иностранные наемники. Большинство из них — негры и колумбийцы. Пленный националист подтвердил эту информацию. Он отметил, что иностранцы выполняют те же задачи, что и украинцы. При этом солдаты ВСУ их не особо жалуют.
«Нам сказали, что это наемники-колумбийцы, воюют наемники просто за деньги», — рассказал пленный.
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