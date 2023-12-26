Так и не ответила взаимностью: история непростых отношений Мордюковой и Каморного

Юрий был мечтой миллионов поклонниц, всем казалось, что он похож на Вячеслава Тихонова, но Нонну это так и не заинтересовало.

Многим казалось, что Юрий Каморный словно брат похож на Вячеслава Тихонова. Но родственных связей между актерами не было, а вот вкусы совпадали. Однажды обаятельный Каморный, мужчина мечты для миллионов поклонниц, обратил внимание на Нонну Мордюкову. А та не ответила взаимностью на его чувства.

Юрий Каморный ворвался в мир кино в 1966 году. Его дебютная роль в советско-польском фильме «Зося» принесла актеру славу. Потом Каморный сыграет в фильмах «Освобождение» и «Проводы белых ночей». Его карьера начиналась блистательно, но потом сошла на нет из-за образа жизни Каморного.

Многие зрители отмечали, что Юрий очень похож на Вячеслава Тихонова типажом и какой-то аристократической красотой. Интересно, что героя Каморного в фильме «Зося» доверили озвучивать Тихонову, и это только усилило сходство двух актеров.

Как известно, Тихонов несколько лет состоял в браке с Нонной Мордюковой. Они давно расстались, когда актриса познакомилась с Юрием Каморным. Тот также пережил расставание с первой женой. Она, несмотря на появление дочери, решила расстаться с Каморным. Оказалось, что у актера было много вредных привычек, от которых он не хотел отказываться.

Оба (и Каморный, и Мордюкова) были свободны, когда судьба свела их на каком-то творческом вечере. Юрий сразу обратил внимание на Нонну. Это и неудивительно: яркая и харизматичная актриса будто заполняла все пространство вокруг себя.

Каморный сразу начал проявлять знаки внимания. Сначала Мордюкова относилась к этому снисходительно. Ну, мало ли у нее было таких кавалеров? Но с каждым днем Юрий становился все настойчивее.

Однажды он пришел к Нонне… со своей мамой, тем самым показав всю серьезность намерений. Мама заявила: ее сын просто жить не может без Мордюковой. Тогда актриса всерьез задумалась: ответь она Юрию, общество ее не поймет.

Каморный был на 19 лет младше Нонны и всего на 6 лет старше ее сына — Владимира Тихонова. А потом знакомая Нонны, увидев ее рядом с молодым кавалером, и вовсе перепутала Каморного с Владимиром.

И после этого Мордюкова настоятельно посоветовала Юрию больше не появляться у нее на пути. Еще не хватало, чтобы кто-то всерьез заподозрил ее в симпатии к молодому актеру.

Каморный отличался эпатажными поступками и сложным характером. Это отталкивало Нонну даже больше, чем разница в возрасте. В отчаянии Юрий решился на ультиматум.

Юрий заявил: если Нонна не выйдет за него замуж, он что-нибудь с собой сделает. Актриса не поверила и отказала, и тогда Каморный сдержал «обещание». Правда, тогда его жизнь удалось сохранить: актер угодил в клиникy.

Коллеги Каморного говорили, что он на огромной скорости двигался к финалу своей жизни. И правда: актер прожил всего 37 лет. Предвидя, что ничего хорошего ее не ожидает, Нонна Мордюкова нашла в себе силы и не поддалась на знаки внимания со стороны Каморного.

Это потом выяснится: Каморный был нестабильным человеком. И вряд ли чувства к Мордюковой — это здоровая любовь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему трагедии преследуют актеров сериала «Глухарь».