Правительство РФ проиндексировало ряд выплат военным на 4,5% с 1 января

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 20 0

Постановление правительства Москвы было подписано накануне.

Правительство РФ проиндексировало ряд выплат военным на 4,5% с 1 января

Фото: Depositphotos / Dink101

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С 1 января 2024 года в силу вступит постановление, утверждающее индексацию определенных выплат военнослужащим на 4,5%. Документ утвердило правительство Москвы, разместив его на сайте официального опубликования правовых актов.

Постановление подписал Михаил Мишустин. Отдельные выплаты также были индексированы сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, которые были уволены с военной службы и гражданам, проходившим военные сборы. Также изменится размер денежной компенсации для участвующих в добровольческих формированиях.

«Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом „О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“, осуществить индексацию с применением коэффициента 0,145», — говорится в постановлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили отменить налог за передачу продуктов нуждающимся.

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