Роскосмос запустит три уникальных спутника разведки в 2025–2026 годах

Сейчас специалисты продолжают их разработку.

Российская академия наук (РАН) выступила с предложением отправить на Луну два новых аппарата «Луна-27» с шифрами «а» и «б». Об этой инициативе рассказал глава компании Юрий Борисов в недавнем интервью одному из федеральных телеканалов.

По его словам, дополнительные космические аппараты сведут к минимуму риск повторения нештатной ситуации и гарантируют успешное выполнение миссии. В настоящий момент компания анализирует данное предложение.

«Мы сейчас рассматриваем их предложение, но тем не менее, 2028 год в сроках стоит. В зависимости от выбора, один или два спутника „Луны-27“, мы определимся по финансам», — отметил Борисов.

Он также заявил, что в 2025–2026 годах на орбиту будут выведены три экспериментальных разведывательных спутника: один радиолокационный и два оптических. Впрочем, вдаваться в подробности он не стал. В настоящий момент специалисты ведут их активную разработку.

«Надеемся запустить их в 2025–2026 году, они также станут основой многоспутниковой группировки дистанционного зондирования Земли», — подчеркнул Борисов.

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