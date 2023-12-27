Роскосмос запустит три уникальных спутника разведки в 2025–2026 годах

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Юрий Борисов: Роскосмос запустит три уникальных разведывательных спутника

Роскосмос запустит три уникальных спутника разведки в 2025–2026 годах

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сейчас специалисты продолжают их разработку.

Российская академия наук (РАН) выступила с предложением отправить на Луну два новых аппарата «Луна-27» с шифрами «а» и «б». Об этой инициативе рассказал глава компании Юрий Борисов в недавнем интервью одному из федеральных телеканалов.

По его словам, дополнительные космические аппараты сведут к минимуму риск повторения нештатной ситуации и гарантируют успешное выполнение миссии. В настоящий момент компания анализирует данное предложение.

«Мы сейчас рассматриваем их предложение, но тем не менее, 2028 год в сроках стоит. В зависимости от выбора, один или два спутника „Луны-27“, мы определимся по финансам», — отметил Борисов.

Он также заявил, что в 2025–2026 годах на орбиту будут выведены три экспериментальных разведывательных спутника: один радиолокационный и два оптических. Впрочем, вдаваться в подробности он не стал. В настоящий момент специалисты ведут их активную разработку.

«Надеемся запустить их в 2025–2026 году, они также станут основой многоспутниковой группировки дистанционного зондирования Земли», — подчеркнул Борисов.

Скоро Новый год: корабль «Прогресс» причалил к МКС с подарками для космонавтов

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восемь женщин были приглашены на очный этап отбора в команду «Роскосмоса».

-2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.71
-0.26 101.12
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:34
«Я оказалась на самом дне»: Ивлеева выступила с объявлением к народу
4:13
«Газпром» установил суточный рекорд поставок газа в Китай
4:04
Пришлось признать: как отреагировала международная пресса на взятие Марьинки
3:59
В небе над Ростовской областью уничтожен вражеский беспилотник
3:52
«Рассчитывать не стоит»: стали известны подробности иска против Ивлеевой
3:31
Роскосмос запустит три уникальных спутника разведки в 2025–2026 годах

Сейчас читают

В Казани хотят создать университет креативных индустрий стран БРИКС
Скрытая опасность в вашем доме, о которой вы, возможно, не знаете
Ксения Бородина использовала роль "жертвы" для построения карьеры на "Доме-2"
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса