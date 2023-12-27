«С любой стороны»: как российские ПТРК пробивают немецкие танки Leopard

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 26 0

Чемезов: российские ПТРК пробивают немецкий Leopard с любой стороны

«С любой стороны»: как российские ПТРК пробивают немецкие танки Leopard

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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Сергей Чемезов развенчал еще один миф о натовской технике.

Отечественные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» успешно с любой стороны пробивают немецкие танки Leopard. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил гендиректор компании «Ростех» Сергей Чемезов.

Ему задали вопрос, так ли это, что натовские танки обычно лучше защищены, чем российские.

«Это еще один миф. Горят они очень хорошо. Наши ПТРК „Корнет“ или „Хризантема“ пробивают тот же Leopard с любой стороны», — ответил генеральный директор госкорпорации.

Также он отметил, что в данный момент украинские боевики ставят специальную быстрореагирующую дополнительную защиту советского времени, чтобы хоть немного повысить шансы на выживание в боевых действиях.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России создают новую бикалиберную РСЗО «Возрождение».

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