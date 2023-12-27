Вторая за неделю ракета с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

В этот раз в космос отправился «Союз-2.1в».

Вторая за неделю ракета с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Воздушно-космические силы России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса „Союз-2.1в“ с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что запуск состоялся в 10:03 с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Он стал 19-м в 2023 году и седьмым — с космодрома Плесецк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 21 декабря состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником.

Кроме того, 1 декабря «Прогресс МС-25» с трофеем «Игр будущего» стартовал к МКС с Байконура. Турнир состоится в Казани в феврале–марте следующего года.

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