Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

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Евгения Романова
Евгения Романова 57 0

Космический аппарат будет выведен на орбиту в интересах Минобороны РФ.

Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Фото: Роскосмос Медиа / ТАСС

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Воздушно-космические силы России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б», которая выведет на орбиту спутник в интересах министерства обороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба МО в Telegram-канале.

«Проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Уточняется что запуск был совершен в 11:48 с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-25» успешно пристыковался к МКС.

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