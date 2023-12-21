Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б», которая выведет на орбиту спутник в интересах министерства обороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба МО в Telegram-канале.

«Проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Уточняется что запуск был совершен в 11:48 с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

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