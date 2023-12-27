«Так называемые друзья»: кем на самом деле организованы беспорядки в Абхазии

Жители Пицунды устраивают акции протеста из-за госдачи, переданной России несколько лет назад.

Беспорядки в Абхазии, устроенные оппозицией, организованы и подогреваются извне. Об этом в беседе с изданием РИА Новости заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Озвученной причиной, из-за которой жители Абхазии вышли на акции протеста, стала ратификация соглашения с Россией о передаче госдачи в Пицунде. Речь идет о территории в более чем 180 гектаров, которые находятся в аренде у РФ по соглашению от 1995 года между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России.

Новый документ о передаче госдачи в собственность РФ был подписан еще в 2022-м, а сейчас власти Абхазии решили его ратифицировать.

«Это госдача старая, сталинская. Она по межправсоглашению стала принадлежать нам. Соглашение было подписано два года назад, на днях документ будет ратифицирован», — объясняет Григорий Карасин.

Политик считает, что беспорядки, которые переросли акции протеста, подогреваются извне.

«Это начинают так называемые друзья бучу организовывать, рядом там находятся кой-какие страны, которые заинтересованы в этом», — убежден эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Абхазии протест из-за передачи РФ госдачи в Пицунде продлился всю ночь.