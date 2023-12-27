«Так называемые друзья»: кем на самом деле организованы беспорядки в Абхазии

Глава международного комитета СФ Карасин: протесты в Абхазии организованы извне
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Жители Пицунды устраивают акции протеста из-за госдачи, переданной России несколько лет назад.
Беспорядки в Абхазии, устроенные оппозицией, организованы и подогреваются извне. Об этом в беседе с изданием РИА Новости заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
Озвученной причиной, из-за которой жители Абхазии вышли на акции протеста, стала ратификация соглашения с Россией о передаче госдачи в Пицунде. Речь идет о территории в более чем 180 гектаров, которые находятся в аренде у РФ по соглашению от 1995 года между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России.
Новый документ о передаче госдачи в собственность РФ был подписан еще в 2022-м, а сейчас власти Абхазии решили его ратифицировать.
«Это госдача старая, сталинская. Она по межправсоглашению стала принадлежать нам. Соглашение было подписано два года назад, на днях документ будет ратифицирован», — объясняет Григорий Карасин.
Политик считает, что беспорядки, которые переросли акции протеста, подогреваются извне.
«Это начинают так называемые друзья бучу организовывать, рядом там находятся кой-какие страны, которые заинтересованы в этом», — убежден эксперт.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Абхазии протест из-за передачи РФ госдачи в Пицунде продлился всю ночь.
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