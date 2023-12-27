В Абхазии протест из-за передачи РФ госдачи в Пицунде продлился всю ночь

В ночь с 26 на 27 декабря в Абхазии началась акция протеста. Эксклюзивные кадры с места событий появились в распоряжении 5-tv.ru.

Парламент Абхазии намерен рассмотреть на заседании, назначенном на среду, вопрос о передаче в собственность РФ госдачи в Пицунде. Однако местная оппозиция недовольна таким развитием событий. К зданию парламента стянулись несколько сотен человек. Они стоят, общаются друг с другом и пьют чай.

«Мы, собравшиеся у стен парламента Абхазии, представители гражданского общества и интеллигенции, политических и общественных организаций начали бессрочную акцию по недопущению ратификации соглашения по пицундской госдаче в ее нынешнем виде, поскольку документ противоречит конституции Абхазии», — отмечают протестующие.

На месте продолжают дежурить сотрудники правоохранительных органов, врачи и военные. Однако их вмешательство пока не требовалось.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что протестующие в Белграде дошли до главного полицейского управления и разошлись.