Родители в гневе: что будет москвичке за трату чужих денег за утренник в детсаду

Многодетная мать из Москвы испортила праздник в детском саду. Женщина в родительском чате собрала деньги на утренник и конфеты.

Но, когда подошло время праздника, начались отговорки. Например, что выкупить подарки нет времени.

Разгневанные родители обратились в полицию и выяснилось, что у предприимчивой москвички были другие планы на общие деньги. Корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина продолжит.

Мультфильм про Гринча, который украл Рождество, для воспитанников столичного детского сада теперь не из разряда сказок, а из жизни. Накануне утренника двухлетний Сережа и его друзья едва не остались без подарков под елкой.

Одна из мам организовала сбор на сладости и игрушки. Но перед праздником выяснилось, что денег нет — они ушли на погашение ее личных долгов.

«Мы собрались с родителями, собрали еще раз деньги на подарки детям, потому что поздравлять было нечем. Она рассказала, что у нее какая-то налоговая задолженность, которая видна в онлайн-банкинге. Прислала скрин, что какое-то закрытое ООО 100 лет назад, что на ней висит долг. И что они подали в налоговую прошение, что это все неправильно. Но деньги все равно с нее списывают, любые поступления на счет», — рассказывает пострадавшая Евгения Бахова.

В счет долга списали и деньги на новогодний утренник. Малышей без праздника оставила 27-летняя Марика Яровая.

У нее трое детей, один из сыновей как раз ходит в эту группу. В сентябре, на собрании, она изъявила желание заниматься финансовыми сборами.

С остальными родителями они договорились скинуться по три тысячи рублей с каждой семьи и распределить эти средства на все предстоящие праздники. Получилось больше 50 тысяч — этой суммы должно было хватить до конца учебного года.

Когда родители других детей узнали о том, что их деньги ушли на личные нужды семьи Яровых, попросили Марику написать расписку. Она согласилась и пообещала, что по частям вернет сумму за четыре месяца.

Первую выплату назначили на 5 декабря, но должница нарушила договор. По словам потерпевших, им перечислили всего три тысячи рублей.

«Мы вышли на мужа, достали его телефон. Он сказал, что он всю сумму выплатит единоразово, 15 или 18 декабря. В воскресенье, это был последний срок, когда он сказал, что переведет, на связь больше не выходил», — добавляет Бахова.

Потерпевшие навели справки о семье: оказалось, что одновременно со сбором денег на подарки Яровая практически каждую неделю писала мамам других детей, жаловалась на тяжелое финансовое положение и просила у них взаймы. Был и другой случай, когда из общего бюджета она купила в группу мольберт и цветные карандаши, но два месяца не могла принести их в группу. При этом сама Марика считает, что всего лишь стала жертвой обстоятельств.

«Я все отдаю мамочкам, извинения приносила неоднократно. Я понимаю, если бы злостно уклонялась от уплаты, если бы скрывалась или что-то такое, но я сразу извинилась, отдаю по частям. Понятно, что такая сумма не у всех найдется сразу же», — заявляет Яровая.

Но родители воспитанников детского сада в честность семьи Яровых уже не верят. Новогодний инцидент стал последней каплей — их терпение закончилось.

Пострадавшие написали заявление в полицию. По словам юристов, договоренность о родительских сборах — гражданско-правовая сделка. Расследование и выяснение всех обстоятельств растраты чужих средств может занять не один месяц.

«Пострадавшая сторона имеет право обратиться в суд, может написать претензию, потребовать вернуть эти деньги, установить какой-то срок для возврата, если этот срок нарушен. Они имеют право обращаться в суд путем подачи искового заявления и требовать дальше возврата этой суммы, неустойки начисленной», — объясняет юрист Олег Давыдов.

Воспитанники столичного детского сада на утренник все-таки попали, свои подарки получили. Деньги на них родителям пришлось собирать еще раз.

Но после Нового года будут и другие торжества. Потерпевшие устали слушать отговорки и рассчитывают, что «народный бухгалтер» вернет то, что растратила — доводить дело до суда они не хотят.