Александра и Антона Зацепиных «породнил» Пушкин

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 34 0

Зацепин из «Фабрики звезд» познакомился с композитором Зацепиным в театре

Александра и Антона Зацепиных «породнил» Пушкин

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Казавшиеся родственниками артисты на самом деле познакомились недавно.

В Москве прошла премьера «Сказки-мюзикла о царе Салтане» на стихи Александра Пушкина и музыку Александра Зацепина. Однофамилец композитора из «Фабрики звезд» Антон Зацепин исполнил главную роль в представлении. Так тезки познакомились и сблизились. Об этом пишет портал 7Дней.ru.

Отмечается, что в сказке-мюзикле певец сыграл ключевую роль — князя Гвидона. По словам исполнителя, у него сбылась давняя мечта познакомиться со своим однофамильцем и для него большая честь исполнять роль и песни в спектакле на музыку народного артиста РФ Александра Зацепина.

Композитор Александр Зацепин.Композитор Александр Зацепин. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Сообщается, что познакомила двух знаменитостей режиссер спектакля Муза Ли. Она считает, что выражение «талантливый человек талантлив во всем» относится к фабриканту. Он является прекрасным актером, исполнил третью роль в театре Российской Армии.

В доказательство того, что Зацепины не родственники, можно привести информацию про их родину. Так, Александр Сергеевич является уроженцем Новосибирска. Антон Зацепин — выходец из Карелии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зацепин из «Фабрики звезд» раскрыл секрет молодости.

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Александра и Антона Зацепиных «породнил» Пушкин

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