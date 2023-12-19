На 20 лет меньше: Зацепин из «Фабрики звезд» раскрыл секрет молодости
Певец Зацепин считает отказ от спиртного главным рецептом против старения
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Что артист говорит о состоянии своего тела?
Певцу Антону Зацепину в 2023-м исполнился 41 год, однако выглядит артист как 20-летний юноша. Секрет молодости артиста попыталось узнать издание dni.ru.
О Зацепине страна узнала в 2004 году, когда он стал одним из наиболее ярких участников «Фабрики звезд» и занял там второе место. Спустя почти 20 лет он не теряет заряда энергии и удивляет поклонников молодостью и свежестью.
По признанию исполнителя, за свой внешний вид он благодарен прежде всего генам. Кроме того, немалое значение имеет здоровый образ жизни.
«Стараюсь всегда высыпаться, без фанатизма ем, люблю спорт. Ну и конституция у меня не склонна к полноте», — сказал артист.
Но главным секретом против старения Зацепин считает 100%-й отказ от алкоголя. Звезда эстрады уже пять лет ведет полностью трезвый образ жизни.
Ранее 5-tv.ru писал, куда пропал Иракли из «Фабрики звезд».
Читайте также
100%
0.72 98.76
0.34
Нашли ошибку?