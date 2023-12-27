«И да, важное»: Евгений Папунаишвили шокировал новостями из личной жизни

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 165 0

Хореограф Евгений Папунаишвили женился во второй раз

«И да, важное»: Евгений Папунаишвили шокировал новостями из личной жизни

Фото: Мудрац Александра / ТАСС

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Поклонники удивились переменам в личной жизни кумира.

Хореограф Евгений Папунаишвили удивил внезапной, но радостной новостью — он женился во второй раз. В уходящем году у артиста родился сын.

Поклонники шокированы переменами в личной жизни кумира. Три года назад Папунаишвили развелся с Салимой Бижабер, которая подарила ему дочь.

Бракоразводный процесс не обошелся без скандалов — та обвинила хореографа в измене. После этого знаменитость перестал афишировать личную жизнь.

При этом 42-летний танцор перед Новым годом решил наконец прервать молчание. Так, выяснилось, что он встретил новую любовь и вновь стал папой — его жену зовут Галина.

«Благодарен своим близким за деликатность и молчание на протяжении долгого времени. И да, важное. У нас растет прекрасный малыш Лукьян. Наш Лука, Лукаша. Скоро ему будет уже девять месяцев», — поделился Папунаишвили.

Он отметил, что от прошлых отношений у его избранницы тоже есть наследница. Девочка отлично поладила с ним и его дочкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена танцора Папунаишвили озвучила истинную причину развода.

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«И да, важное»: Евгений Папунаишвили шокировал новостями из личной жизни

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