«Переживал и следил за каждой»: 64-летняя модель рассказала о показах Вячеслава Зайцева

Как вел себя именитый кутюрье на модных мероприятиях?

Ныне покойный модельер Вячеслав Зайцев всегда переживал перед своим показом и лично осматривал каждую модель. Об этом изданию «Страсти» рассказала 64-летняя манекенщица Маргарита Никулина.

Модель закончила школу Вячеслава Зайцева шесть лет назад и много раз принимала участие в его показах. По ее словам, кутюрье с трепетом относился к манекенщицам и давал советы перед выходом на подиум.

«Зайцев каждую модель перед выходом осматривал, поправлял. Всегда переживал перед показом и всегда сидел в первом ряду, с интересом следил за всем», — вспоминает Никулина.

Модель отметила, что ей посчастливилось быть на юбилейном показе Вячеслава в честь его 85-летия, который, по ее словам, стал последним для маэстро. А в ноябре 2023 года состоялся первый показ уже без присутствия Зайцева.

«Я в нем участвовала. Показывали коллекции разных лет, историческую перспективу. Было очень интересно и красочно. Счастлива, что я там оказалась», — высказалась модель.

Вячеслав Зайцев Зайцев скончался 30 апреля 2023 года в Щелковской городской больнице. Он был доставлен туда с обострением язвы желудка. Кутюрье было 85 лет. Похоронен на Жегаловском кладбище.

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