«Смещают фокус»: в США признали, что Запад меняет стратегию по Украине

Штаты и Европа пересматривают свои планы по Незалежной. Какой новый курс выбрали в Вашингтоне и Брюсселе?

США и страны Европы начали негласно менять свою политику в отношении Украины. Запад начал отказываться от идеи полной победы над Москвой. Об этом сообщили неназванные американский чиновник и европейский дипломат изданию Politico.

В материале рассказали, что западные страны готовы пойти на уступки в разговоре с Россией. Причиной для этого стало провалившиеся контрнаступление ВСУ (Вооруженные силы Украины).

Сейчас Запад нацелен на то, чтобы возвести в Незалежной фортификационные сооружения в зоне боевых действий и выделить дополнительные средства на средства противовоздушной обороны (ПВО). Также в США и Европе начали говорить о том, чтобы восстановить военно-промышленный комплекс Украины. Это поможет сократить финансирование, которое сейчас отправляется на помощь Незалежной.

«Сейчас, когда американская и европейская помощь Украине в серьезной опасности, администрация Байдена и европейские чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах об окончании вооруженного конфликта», — написали в издание.

В статье отметили, что президент США Джо Байден не может позволить себе признать провал своей нынешней политики в отношении Украины и официально объявить о корректировке своих планов. Это несет за собой политический риск, который очень нежелателен перед грядущими выборами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден резко изменил позицию по поводу помощи Украины.