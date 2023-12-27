Вашингтон обещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Однако формулировка изменилась.

Президент США Джо Байден обозначил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому новую реальность — теперь Вашингтон не намерен финансировать Киев бесконечно. Об этом пишет журналист Зоран Метер в статье для хорватской газеты Geopolitika.news.

Автор назвал последний визит Зеленского в Соединенные Штаты провальным, отметив перемену в позиции Байдена по помощи украинской стороне. Американский президент, обратил он внимание, впервые сказал, что будет помогать киевскому режиму «столько, сколько это будет возможным».

«Симптоматичное отклонение от его прежней формулы, которую как мантру повторяли и многие другие, об оказании помощи Киеву «столько, сколько потребуется», — комментирует Метер.

Журналист добавил, что Байден изменился и в отношении к России. Он перестал требовать победы над российской армией на Украине. По мнению Метера, обстановка вокруг Украины вырисовывается в печальную картину.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они поддерживают Киев, направляя ему деньги, оружие, технику и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ заявили о планах США на Украину в 2024 году.