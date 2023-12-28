Из-за реформ президента Милея в столице Аргентины прошли новые протесты

В центре Буэнос-Айреса прошли очередные протесты против реформ президента Аргентины Хавьера Милея. Несколько тысяч человек собрались на площади, где расположены национальные и городские суды, чтобы высказать свое недовольство относительно политики главы государства. Об этом сообщило издание Buenos Aires Herald.

«Протест продолжается, несмотря на усилия администрации Милея препятствовать митингам и блокпостам на дорогах», — отметило издание.

Организатором протеста стала Всеобщая конфедерация труда, которая до этого обратилась с требованием отменить указ президента о проведении реформ и признать его неконституционным. В самом же марше приняли участие сами организаторы, члены двух фракций Аргентинского рабочего центра, Профсоюза работников народной экономики, движения Unidad Piquetera, левых партий. Люди не очень спокойно пытались высказать свое недовольство: они били в барабаны и кричали различные лозунги.

К слову, акции продолжаются с 21 декабря после подписания президентом указов о более 300 реформах по либерализации экономики. Среди реформ есть, в том числе, приватизация, либерализация экспорта, отказ от регулирования цен. По мнению Милея, стране нужна срочная реструктуризация, и он собирается заняться этим вопросом, чтобы вернуть стране «свободу» и устранить все барьеры, которые мешают ее экономическому развитию.

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