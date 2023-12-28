Проблема для ВСУ: расчеты «Ураган» наносят удары по врагу под Угледаром

Развертывание боевой системы занимает не более десяти минут.

А на угледарском участке фронта позиции противника методично уничтожают расчеты РСЗО «Ураган». Эта боевая система — настоящая головная боль для боевиков ВСУ. И каждая встреча с ней на поле боя — весьма печально заканчивается для вооруженных формирований врага. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Предрассветный туман. Выезжаем раньше, чтобы утром уже быть на позициях артиллеристов. Они начинают работать с началом восхода солнца, чтобы застать противника врасплох.

Артиллеристы 29-й армии группировки Восток шифруются. Координат этого места нет ни на одной карте. И это понятно: для угледарской группировки ВСУ — Ураган одно из самых ненавистных орудий. От него не спрятаться. Бьет точно, накрывает площадь 500 на 500 метров.

Противник выдохся, рассказывают бойцы. Некогда мощная угледарская группировка ВСУ держится из последних сил. Измотана нашей пехотой и дальнобойной артиллерией, которая работает по вражескому тылу, лишая и без того ослабленный угледарский гарнизон подвоза боеприпасов и возможности ротировать войска. Наводчик «Урагана» объясняет, за счет чего наша артиллерия так точна.

Поразив цель, расчет переезжает на другую точку. Противник даже не огрызнулся. Либо у него и правда закончились силы, либо все дело в защитном талисмане нашего командира, который обезоруживает врага.