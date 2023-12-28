Засомневались: в Европе не верят в законность желания США конфисковать активы РФ

Тема выдвигалась на обсуждение главами Минфина стран G7.

Германия, Франция и Италия сомневаются в законности идеи Соединенных Штатов конфисковать замороженные активы России в размере 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Германия, Франция, Италия и ЕС выразили некоторые сомнения и заявили о необходимости тщательно оценить законность конфискации активов Москвы, прежде чем принимать решения», — говорится в публикации.

Вашингтон выдвинул предложение рабочим группам стран «Большой семерки» изучить способы конфискации замороженных активов России. По планам США, при поддержке Великобритании, Японии и Канады нужно подготовить варианты по данному вопросу к встрече G7, которая ожидается 24 февраля 2024 года.

Три рабочие группы, предложенные американской стороной, должны рассмотреть правовые вопросы по теме конфискации, метод применения, снижение рисков, а еще и подумать над вариантами, как направить Украине помощь. Все это обсуждалась на декабрьской встрече глав Минфина стран G7.

Ранее газета The New York Times сообщала о том, что власти США начали срочные переговоры с западными союзниками о конфискации активов Центробанка России на сумму более 300 миллиардов долларов. Эти средства они хотят передать Украине в качестве военной помощи, когда ослабнет их поддержка.

При этом Белый дом оказывает давление на Великобританию, Францию, Италию, Канаду и Японию, чтобы представить стратегию использования российских активов к 24 февраля 2024 года.

Также 20 декабря издание Der Spiegel заявило о намерении немецкой Генпрокуратуры изъять российские активы и присвоить их бюджету страны. В ФРГ планируют конфисковать более 720 миллионов, и запрос об этом уже был направлен в суд.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что нобелевский лауреат выступил против конфискации активов РФ.