Проезд в общественном транспорте Москвы сделают бесплатным в новогоднюю ночь

По какому графику будут ходить автобусы и поезда?

Городской транспорт Москвы будет бесплатным всю новогоднюю ночь. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января», — написал градоначальник.

Собянин также рассказал, что будут работать метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД). По его словам, москвичи и гости столицы смогут бесплатно добраться до мест празднования и обратно, домой, воспользовавшись 158 наиболее востребованными маршрутами. Кроме того, работа МЦД будет продлена до трех часов ночи.

Изменения в график работы общественного транспорта внесут и на Рождество.

«На Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00, 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев — до 03:30 и 16 — всю ночь», — добавил Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января. Единственное, что важно учитывать в эти дни: парковки со шлагбаумом в эти дни продолжат работать по своим обычным тарифам. Вводить изменения в их работу не планируется.