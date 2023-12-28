Депутат Владимир Егоров найден мертвым в Тобольске

В Тобольске обнаружено тело депутата гордумы Владимира Егорова
Фото: ВКонтакте / Владимир Егоров / egorovtob
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Что известно о случившемся?
В Тобольске обнаружено тело депутата городской думы Владимира Егорова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ Следственного комитета по Тюменской области.
«Обнаружено тело, факт смерти подтвержден, следователем устанавливаются все обстоятельства», — говорится в сообщении.
В СМИ сообщается, что Егоров мог выпасть из окна третьего этажа собственного дома.
Владимир Егоров занимал пост зампредседателя Тобольской городской думы VII созыва. Он также был депутатом по одномандатному избирательному кругу № 9, членом депутатского объединения партии «Единая Россия». Еще Егоров при жизни организовал зону отдыха «Винокурово» в Тобольске.
Ранее 5-tv.ru писал, что ушел из жизни сценарист «Юрьева дня» и «Фауста» Юрий Арабов.
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