Депутат Владимир Егоров найден мертвым в Тобольске

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Евгения Романова
Евгения Романова 83 0

В Тобольске обнаружено тело депутата гордумы Владимира Егорова

Депутат Владимир Егоров найден мертвым в Тобольске

Фото: ВКонтакте / Владимир Егоров / egorovtob

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Что известно о случившемся?

В Тобольске обнаружено тело депутата городской думы Владимира Егорова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ Следственного комитета по Тюменской области.

«Обнаружено тело, факт смерти подтвержден, следователем устанавливаются все обстоятельства», — говорится в сообщении.

В СМИ сообщается, что Егоров мог выпасть из окна третьего этажа собственного дома.

Владимир Егоров занимал пост зампредседателя Тобольской городской думы VII созыва. Он также был депутатом по одномандатному избирательному кругу № 9, членом депутатского объединения партии «Единая Россия». Еще Егоров при жизни организовал зону отдыха «Винокурово» в Тобольске.

Ранее 5-tv.ru писал, что ушел из жизни сценарист «Юрьева дня» и «Фауста» Юрий Арабов.

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