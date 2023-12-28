Скачок до 70%: сколько стоят продукты к Новому году в регионах России

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Рита Миронова
Рита Миронова 23 0

Бананы в торговых сетях Казани подорожали на 70% за год

Скачок до 70%: сколько стоят продукты к Новому году в регионах России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Подорожание затронуло не только куриные яйца.

В преддверии Нового года издание «БИЗНЕС Online» проверило, как обстоят дела с ценами на продукты в магазинах Казани. Лидерами по росту цен оказались яйца, а также бананы, капуста и красное вино.

Так, за год самый выгодный десяток яиц подорожал вдвое — с 60 до 120 рублей. А в некоторых регионах рост цен оказался даже выше.

Власти объясняли, что это связано с двумя факторами: спрос превысил предложение, а импорт не был открыт вовремя. Позже стало известно, что правоохранители проведут проверки в регионах России из-за резкого подорожания куриных яиц в магазинах.

Генпрокурор Игорь Краснов заинтересовался ситуацией и дал поручения проверить законность удорожания продукта. Схожая ситуация вышла и с курицей: упаковка бедер подорожала на 22% за год.

Куриное филе в среднем стоит по 400 рублей за килограмм. Бананы стали дороже на 73% — год назад килограмм можно было купить за 67 рублей, сейчас придется отдать до 116 рублей.

Причем в октябре можно было отдать и больше. Например, цены тогда доходили до 130 рублей за тысячу граммов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФАС возбудила дела в четырех регионах России после подорожания куриных яиц.

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