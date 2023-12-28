«Свобода» совести: ПЦУ предложила запретить ислам на Украине

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В ПЦУ предложили запретить на Украине ислам и протестантство

Фото, видео: SOPA Images via ZUMA Press Wire / ТАСС; 5-tv.ru

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Незалежная вновь обвиняет во всех грехах именно Россию.

На Украине хотят запретить ислам, иудаизм и протестантство. С неожиданной трактовкой законопроекта о запрете служения канонической Украинской Православной Церкви на территории страны выступил спикер раскольнической ПЦУ.

Он считает, что действие будущего закона можно распространить на другие конфессии, которые, по мнению священника, могут быть тесно связаны с Россией.

«Идеология „русского мира“ характерна не только для Московской патриархии. Мы видим, что и основные религиозные центры мусульман, и протестантские общины, даже иудейские общины — они все чрезвычайно сконцентрированы вокруг этой имперской идеологии. И используют свое влияние через административную связь между украинскими религиозными структурами и российскими религиозными структурами как инструмент в гибридной войне», — сказал митрополит Белоцерковский Евстратий (Зоря).

Фактически ПЦУ хочет запретить в стране любые другие конфессии, кроме своей. При этом называя украинское законодательство о свободе совести одним из наиболее либеральных в Европе.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине впервые отметили Рождество вместе с католиками.

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«Свобода» совести: ПЦУ предложила запретить ислам на Украине

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