Владимир Путин встретился с главой «Ростеха»: главное

Беседа шла об итогах работы корпорации в 2023 году.

Гражданская авиация России становится полностью независимой. Об этом глава Ростеха Сергей Чемезов сегодня рассказал президенту. А добиться побед на поле боя, безусловно, помогают новейшая техника и вооружение. Оборонные предприятия работают в круглосуточном режиме. Например, производство танков нарастили в семь раз, а боеприпасов и стрелкового оружия — в пятьдесят. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный расскажет подробнее.

На столе перед Путиным — красная папка, обычно в такой лежат документы особой важности. А что сейчас может быть важнее своевременных поставок для фронта? И главный промышленный концерн страны не подводит.

«Выпуск снарядов для ствольной артиллерии вырос в 50 раз по отдельным видам, бронетехники — в 5,5 раз, танков — почти в семь раз», — отмечается в сообщении госкорпорации.

«Если бы мы до 2022 года не провели глобальную модернизацию наших предприятий, я думаю, что увеличение в разы производства продукции, которое произошло в прошлом году и в этом году, вряд ли бы, наверное, мы смогли это (реализовать)», — сказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Помимо поставок для нужд СВО, «Ростех» активно участвует в решении самых актуальных проблем гражданской промышленности. Главное здесь — достижение технологического суверенитета. Американский производитель двигателей Pratt & Whitney, покинув Россию, был уверен, что без его моторов наши самолеты уже не взлетят. Но вот уже на заводах «Ростеха» почти готовы к серийному производству полностью отечественные ПД-14 для главной надежды российской авиации — среднемагистрального МС-21. И ПД-8 для «Суперджет», которому вскоре предстоит стать вообще — полностью российским.

«Двигатель там как будет?», — спросил главу «Ростеха» российский лидер.

«ПД-8, да. Уже готово все, испытания на стендах завершили, испытания на летающей лаборатории завершили, и начнутся уже полеты сертификационные окончательно в составе самолета. И вот 20 машин мы должны в 24 году уже передать в авиакомпании», — сказал Чемезов.

Что касается МС-21, то уже в 2024-м «Аэрофолот» получит 6 первых красавцев-лайнеров. Уже получена сертификация на перевозку 211 пассажиров, а полностью российский двигатель ПД-14 отвечает всем экологическим требованиям и может летать во всех климатических зонах.

«Pratt & Whitney, американская компания, они создавали свой двигатель для Airbus A320 15 лет, мы сделали свой ПД-8, мы его начали проектировать в 17 году, и завершили в 23 году, то есть за 6 лет, таких, в общем-то, рекордных сроков, наверное, еще никто не делал», — сказал Чемезов.

А с нашим новым вертолетным двигателем дальность полетов перспективных «Ансатов» вырастет до 800 километров. Путин внимательно смотрел принесенные Чемезовым презентации и активно интересовался новинками.

После доклада главы «Ростеха» об успехах в строительстве электромобилей и зарядных станций, президент тоже внес рационализаторское предложение.

— Газовые нужно делать.

— А газовые тоже у нас есть.

— Делаете?

— Да, конечно. Там же, на «КамАЗе» и двигатели газовые делаем.

— Нет-нет, зарядку именно.

— И зарядное газовое тоже есть, на сжиженном газе тоже мы производим уже.

Удалось переломить ситуацию и в автопроме: после выхода Mercedes из совместного проекта с «КамАЗом» по производству тягачей и грузовиков, наши не просто повторили проект, что был до введения западных санкций, но и улучшили характеристики машины. Российский К-5 теперь более экономичный и менее шумный. И это главный показатель того, что наша промышленность в целом и «Ростех» в частности, могут жить и развиваться суверенно, без оглядки на Запад.