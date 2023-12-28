Каждый день что-то новое! Маленькая панда из Московского зоопарка заинтересовалась игрушками

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41 0

Маленькая панда из Московского зоопарка начала интересоваться игрушками

Фото, видео: Telegram / Светлана Акулова Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» / svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Мама-панда отпускает малышку из-под своей опеки всего на несколько секунд, но она успевает занять себя чем-то интересным.

Маленькая панда, которая летом родилась в Московском зоопарке, продолжает открывать для себя мир. Генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале рассказала, что она начала интересоваться игрушками, подкрепив радостную новость видео.

«Малышка начинает изучать игрушки… каждый день что-то новое», — написала она.

Гендиректор Московского зоопарка отметила, что мама Диндин отпускает своего детеныша всего на доли секунд. Но по видео заметно, что времени малышка зря не теряет — изучает все вокруг. И грызет все вокруг.

Маленькая панда родилась в Москве в августе. Как отмечал столичный мэр Сергей Собянин, событие стало уникальным. В зоопарке, который стал ее домом, с радостью делятся новостями о маленькой панде.

Родители малышки — Жуи и Диндин — живут в Московском зоопарке с 2019 года. В Россию они прибыли из Китая. Их переезд был приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Самку и самца познакомили уже в Москве весной 2023-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что маленькая панда из Московского зоопарка захотела попробовать выпечку.

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