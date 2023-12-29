Москва выступила категорически против передачи российских вертолетов Киеву

Ранее Аргентина захотела передать на Украину два Ми-171E. Обе машины технически неисправны.

Россия выступает категорически против мнения о передаче вертолетов Ми-171Е на Украину от Аргентины. Об этом сообщил посол Дмитрий Феоктистов.

Ранее в эфире телеканала BBC сообщили, что Аргентина планирует отправить в поддержку Незалежной два вертолета Ми-171Е российского производства, которые она купила у РФ в 2011 году и использовала в качестве обеспечения развития антарктических проектов.

Официально власти страны никак не комментируют информацию. Эти два вертолета, как сообщил посол, доказали высокий уровень надежности и качества. Сейчас оба находятся в неисправном состоянии и требуют серьезной модификации.

«Но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя», — заявил посол.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что из-за реформ президента Милея в столице Аргентины прошли новые протесты.