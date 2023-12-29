Герасимов наградил солдат, отличившихся при освобождении Марьинки

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Церемония прошла на передовой.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Еще несколько российских военнослужащих получили государственные награды за освобождение Марьинки. Их лично вручил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Церемония прошла прямо на передовой — в зоне спецоперации. Ордена Мужества, медали «За Отвагу», «За храбрость» и Георгиевские кресты получили бойцы подразделений группировки войск «Южная». Начальник Генштаба поблагодарил их за проявленные смелость, стойкость и профессионализм.

О том, что российские военнослужащие установили полный контроль над Марьинкой, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту 25 декабря. Глава военного ведомства отметил, что освобождение города позволит эффективнее защищать Донецк, от которого удалось отодвинуть артиллерию ВСУ.

Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что контроль над Марьинкой способствует выходу на более широкий оперативный простор.

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