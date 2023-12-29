«Я искренне извиняюсь»: кто виноват в смерти звезды «Паразитов» Ли Сон Гюна

Актер несколько месяцев находился под следствием из-за обвинения в употреблении наркотических веществ.

Южнокорейский актер Ли Сон Гюн, звезда оскароносного фильма «Паразиты», был найден мертвым в своей машине в центре Сеула 27 декабря. Предположительно, мужчина мог свести счеты с жизнью. Подробности смерти раскрыло национальное информационное агентство Yonhap.

Не так давно он стал участником крупного скандала — артиста и еще семерых человек обвинили в употреблении запрещенных веществ в развлекательном заведении в Каннаме. Корейские СМИ предполагают, что Ли Сон Гюн подвергся большому давлению со стороны столичного отдела по расследованию преступлений, связанных с наркотиками.

Первым пропажу звезды 27 декабря заметил его менеджер, который не мог связаться со знаменитостью. Он отправился в дом актера, откуда в 10:22 в полицию поступило сообщение, в котором говорилось, что Ли Сон Гюн оставил записку, похожую на «предсмертную». Пропал также и автомобиль артиста.

Служба спасения незамедлительно начала поиски. В 10:30 Ли был обнаружен без признаков жизни в своей машине в центральном сеульском парке в Чонногу.

Артист находился под следствием по подозрению в употреблении наркотиков несколько месяцев. Ему предъявили обвинения 23 октября, после чего южнокорейский актер трижды разговаривал с представителями правоохранительных органов. Последний допрос в минувшую субботу длился 19 часов и проходил ночью.

Актер утверждал, что оказался «жертвой» провокации и шантажа. Он активно работал со следствием и был готов предоставить все доказательства своей невиновности. Последние тесты на содержание в организме следов запрещенных веществ показали отрицательный результат.

Накануне Ли Сон Гюн обратился в полицию с просьбой провести проверку на полиграфе, которая бы могла доказать его непричастность к преступлению, однако артисту было отказано. Он считал несправедливым, что расследование проводилось только на основании заявлений некой «Ким», которая и сообщила, что видела в заведении знаменитость.

Актеру было очень важно восстановить свою репутацию. Как сообщают близкие звезды, следствие сильно повлияло на Ли и поставило под удар всю его карьеру. Он был снят с роли в детективном сериале, а также перестал быть лицом некоторых рекламных кампаний.

«Я искренне извиняюсь за то, что вызвал большое разочарование у многих людей, будучи вовлеченным в такой неприятный инцидент», — обращался Сон Гюн к своим фанатам.

За всю свою творческую деятельность артист снялся в десятках телешоу и различных проектах, самыми громкими из которых стали картины «Паразиты» и «Доктор Брейн».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ли Сон Гюн найден мертвым в авто на парковке в Сеуле.