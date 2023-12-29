Уровень доверия Владимиру Путину среди россиян вырос почти до 80%

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Преобладающее количество граждан России также положительно оценивают деятельность президента.

Уровень доверия Владимиру Путину среди россиян вырос почти до 80%

Фото: Reuters / SPUTNIK

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Уровень доверия президенту России Владимиру Путину достиг 79%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенным Фондом общественного мнения (ФОМ).

При этом лишь 12% респондентов заявили, что не доверяют Путину. В то же время положительно деятельность нашего президента оценивают 80% россиян, а вот отрицательно — только 9%.

Специалисты «ФОМ» провели этот опрос в период с 22 по 24 декабря. В нем приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин потребовал решить проблемы оплаты труда учителей в России.

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Уровень доверия Владимиру Путину среди россиян вырос почти до 80%

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