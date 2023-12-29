Красную площадь в Москве закроют для посетителей

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 143 0

В МВД привели подробности введения ограничений.

Красную площадь в Москве закроют для посетителей

Фото: Петров Сергей / ТАСС

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В Москве закроют для посетителей Красную площадь. О решении сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столичному региону.

В заявлении указано, что москвичи и гости столицы не смогут посетить Красную площадь в период с 31 декабря по 1 января. Так, доступ будет закрыт с 18:00 до 08:00.

«Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», — добавили в МВД.

Прежде стало известно, что жители Москвы встретят Новый 2024 год, как и предыдущий, без фейерверков и салютов. Более сдержанным волшебный праздник получится в условиях проводимой Россией спецоперации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что городской транспорт Москвы будет бесплатным всю новогоднюю ночь.

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