Польша подняла самолеты для перехвата ракеты, залетевшей с Украины

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 1 448 0

При этом сбивать снаряд не стали.

Польша подняла самолеты для перехвата ракеты, залетевшей с Украины

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck

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Польские военные подняли в небо самолеты для перехвата ракеты, которая нарушила границу, прилетев с территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативного командующего вооруженными силами республики генерал Мачея Клиша.

Ранее сообщалось, что в воздушное пространство Польши вошел неопознанный объект со стороны Украины. За ним, по данным польских военных, пришлось следить средствами противовоздушной обороны. Позднее президент Польши Анджей Дуда созвал срочное заседание с военным руководством страны.

«Мы направили силы, самолеты, которые должны были ее перехватить и в случае необходимости сбить. Но время ее нахождения на территории Польши, а также характер маневрирования сделали это невозможным. Поэтому ракета покинула территорию Польши», — сказал Клиш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше украинцы подняли панику из-за нового закона о мобилизации — торговый центр Варшавы переполнен беженцами, которые пытаются получить польские паспорта и стоят в очереди.

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Польша подняла самолеты для перехвата ракеты, залетевшей с Украины

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