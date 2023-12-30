Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погиб человек
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили сразу несколько целей на подлете к Белгороду.
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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В результате атаки ВСУ на Белгородскую область погиб человек. Еще один ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили сразу несколько целей на подлете к Белгороду. В данный момент известно, что глава области выехал на место происшествия.
Информация уточняется и подтверждается.
Ранее 5-tv.ru показал кадры, как ВС РФ наносят удары по военным объектам Украины. Ночные и утренние удары по территории Украины местные СМИ уже назвали крупнейшей и самой масштабной атакой за этот год. Поражены объекты критической и военной инфраструктуры во Львовской, Ровенской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой областях.
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