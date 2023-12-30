Глава Росгвардии исполнил мечту мальчика в рамках «Елки желаний»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

Ребенок с сестрой и мамой приехали в Уфу, где для них провели экскурсию в отряд специального назначения имени М. Шаймуратова.

Фото, видео: Росгвардия rosguard.gov.ru; 5-tv.ru

Директор Росгвардии Виктор Золотов исполнил в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» мечту мальчика из Башкирии, который хотел в подарок палатку, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов принял участие в благотворительной акции „Елка желаний“ и исполнил мечту восьмилетнего Коли Червякова из Благовещенска Башкортостана. Накануне Нового года Коля вместе с мамой написал письмо в рамках акции „Елка желаний“ с просьбой получить заветный подарок — палатку. На просьбу мальчика откликнулся генерал армии Виктор Золотов. Спустя всего несколько дней Николай получил свой подарок, а вместе с ним еще и спальный мешок, коврик и, конечно же, коробку сладостей», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, мальчик с сестрой и мамой приехали в Уфу, где для них провели экскурсию в отряд специального назначения имени М. Шаймуратова. Помимо этого, дети посмотрели в театре музыкальную сказку «Волшебник изумрудного города».

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