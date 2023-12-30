В США признали, что промышленность России растет рекордными темпами

Российские компании сохраняют оптимизм относительно увеличения производства в ближайшие 12 месяцев.

Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях экономики РФ вырос с 53,8 до 54,6 в декабре и достиг максимума с января 2017 года. Об этом сообщается в исследовании американской компании Standard & Poor’s (S& P) Global.

При расчете индекса PMI берется за основу опрос менеджеров по закупкам. Если значение показателя выше 50 пунктов, то это означает рост деловой активности. В России производство увеличивалось самыми быстрыми темпами на протяжении семи месяцев. Максимальное значение удалось достичь за счет высокого потребительского спроса и устойчивого роста новых заказов. Особенно объем производства увеличился в декабре 2023 года на фоне выпуска новых продуктов и появления на рынке более качественных товаров.

Устойчивый рост новых заказов подтолкнул компании РФ увеличить объемы производства. В основном потребительский спрос фиксировался на внутреннем рынке, когда количество запросов на ключевых экспортных рынках стремительно падало. Соответственно, сократились заказы из-за границы.

Сейчас российские компании сохраняют оптимизм относительно роста производства в ближайший год. Такая уверенность появилась благодаря запланированным инвестициям в новую продукцию и оборудование, подчеркнули эксперты.

На днях глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что недружественные страны занимаются промышленным шпионажем в России. Так, в Ижевске задержали подозреваемого в подготовке теракта. Его целью был один из руководителей предприятия оборонной промышленности.

По словам Мантурова, ведется «активная живая охота» — слежка за перспективными разработками отечественных специалистов, за информацией об образцах российского вооружения, за компетентными экспертами, ценными работниками различных организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в правительстве анонсировали запуск проекта о развитии беспилотного транспорта.