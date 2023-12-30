В Москве назвали условие продолжения транзита газа через Украину

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

МИД: Россия учтет спрос при решении вопроса транзита газа через Украину

В Москве назвали условие продолжения транзита газа через Украину

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Будет ли означать отказ Незалежной от транспортировки голубого топлива лишение Киева доходов?

Россия будет учитывать наличие спроса у потребителей при решении вопроса транзита газа через Украину после 2024 года. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости.

«При планировании поставок природного газа в России естественным образом принимаются в расчет такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры», — сказал он.

Биричевский напомнил, что в марте 2022 года Евросоюз заявил о намерении отказаться от российского газа. При этом недавно в Киеве заговорили о нежелании продлевать договор о транзите голубого топлива в Европу, который истекает в конце 2024-го. И на этом фоне появляется справедливый вопрос: будет ли означать отказ от контракта лишение Украины доходов от газа?

Кроме того, продолжил дипломат, вне зависимости от политической конъюнктуры компании РФ стремятся исправно выполнять обязательства перед контрагентами в Европе по поставкам энергоресурсов.

В 2019 году Москва и Киев заключили транзитный контракт на пять лет. Однако на днях глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что Незалежная не планирует продлевать договор.

В сентябре прошлого года «Нафтогаз» начал новый арбитраж против «Газпрома». Украинская госкомпания потребовала средства за оказанную услугу по организации транспортировки природного газа по территории страны. В декабре 2023-го «Газпром» подал иск к «Нафтогазу». Российская компания потребовала запретить решение третейского суда.

Кроме того, недавно президент РФ Владимир Путин упрекнул Украину в потреблении транзитного российского газа. Незалежная получает деньги за транспортировку голубого топлива по территории страны, но этого Киеву мало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отказ Украины от транзита российского газа сильно ударит по Европе.

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