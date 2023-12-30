Как Золушка: в Москве иномарка протаранила 13 авто и скрылась, оставив госномера

Случилось ДТП во дворе жилого дома.

На востоке Москвы водитель белой Mitsubishi устроил массовое ДТП с 13 припаркованными автомобилями. 5-tv.ru публикует видео с последствиями.

Как сообщает пресс-служба МВД, массовая авария на парковке произошла в ночь с 29 на 30 декабря, приблизительно в 1:30 во дворе одного из жилых домов в Новогиреево. Водитель целенаправленно таранил стоящие на его пути машины, сдавая назад и вперед. Происходящее во дворе разбудило жильцов дома, кто-то из очевидцев даже снял видео. По словам владельца одной из пострадавших машин, за рулем Mitsubishi был сосед.

Причем после того, как водитель иномарки устроил погром во дворе, он скрылся с места. Однако оставил госномера машины, которые, судя по всему, отвалились, когда неадекват таранил авто. На месте ДТП сейчас работают правоохранители, они устанавливают обстоятельства происшествия. Вскоре нарушитель был найден: им оказался 43-летний житель столицы. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку, проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в крупное ДТП накануне попал глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин. В результате аварии чиновник сломал ключицу и получил закрытую черепно-мозговую травму.