Умер актер из «Клана Сопрано» Бобби Риверз

Актер из «Клана Сопрано» Бобби Риверз скончался на руках у сестры
Фото: Кадр из сериала «Сопрано», 1999 г.
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Артисту было 70 лет.
Ушел из жизни Бобби Риверз, американский актер кино и ТВ и легендарный виджей. Об этом сообщила его сестра Бетси в личном блоге в социальных сетях.
Бобби Риверз умер 26 декабря 2023-го в своем доме в Миннеаполисе, штат Миннесота, на руках у своей сестры. Причины смерти не уточняются. Артисту было 70 лет.
В 1984 году он стал соведущим и ассоциированным продюсером живого дневного шоу на WISN. После долго время был ведущим шоу Top 5, после популярного ток-шоу о знаменитостях в прайм-тайм, а с 2011 года вел блог о телевидении и фильмах. Был близко знаком с такими звездами как Пол Маккартни, Кирк Дуглас, Мерил Стрип, Мэл Гибсон и многие другие.
Также актер снимался в таких кинокартинах как «Клан Сопрано» и «Уравнитель», снятый в 1980-х.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Паразитов» Ли Сон Гюн найден мертвым в авто на парковке в Сеуле.
Читайте также
93%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?