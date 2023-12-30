Умер актер из «Клана Сопрано» Бобби Риверз

Артисту было 70 лет.

Ушел из жизни Бобби Риверз, американский актер кино и ТВ и легендарный виджей. Об этом сообщила его сестра Бетси в личном блоге в социальных сетях.

Бобби Риверз умер 26 декабря 2023-го в своем доме в Миннеаполисе, штат Миннесота, на руках у своей сестры. Причины смерти не уточняются. Артисту было 70 лет.

В 1984 году он стал соведущим и ассоциированным продюсером живого дневного шоу на WISN. После долго время был ведущим шоу Top 5, после популярного ток-шоу о знаменитостях в прайм-тайм, а с 2011 года вел блог о телевидении и фильмах. Был близко знаком с такими звездами как Пол Маккартни, Кирк Дуглас, Мерил Стрип, Мэл Гибсон и многие другие.

Также актер снимался в таких кинокартинах как «Клан Сопрано» и «Уравнитель», снятый в 1980-х.

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