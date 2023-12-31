Россиянам рассказали, как обнаружить скрытый сахар в продуктах

Некоторые производители хитро маскируют подсластитель.

Сахар содержится во многих продуктах, даже тех, что совсем несладкие на вкус. Об этом заявила в беседе с aif.ru кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова.

По словам специалиста, опасный ингредиент можно обнаружить в соусах, хлебе, сосисках, колбасе и многих других продуктах. При этом далеко не все производители указывают на упаковке слово «сахар».

«Вы можете понять, что в продукте есть добавленный сахар, если в списке ингредиентов присутствуют такие слова, как сахароза, фруктоза, декстроза, кукурузный сироп, выпаренный тростниковый сок, агава, сироп из коричневого риса, сироп из ячменного солода», — отметила специалист.

Она добавила, что важно обращать внимание на порядок ингредиентов в составе. Если «сахар» стоит в начале, то его в продукте много.

По словам диетолога, лучше отказаться от фастфуда и полуфабрикатов. При приготовлении блюд самостоятельно вы сможете самостоятельно контролировать его количество. Кроме того, сладости вроде печенья и пирожных стоит заменить на сухофрукты и соки.

Сокращение количества сахара в пище способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и снижению артериального давления. Также это способно помочь нормализовать микрофлору кишечника и избавиться от лишнего веса.

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