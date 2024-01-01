«Надеемся на новую встречу»: группа Joy поздравила россиян с Новым годом

Знаменитые музыканты соскучились по концертам в России, где их на протяжении многих лет встречают с неизменной теплотой.

Участники австрийского поп-дуэта Joy сердечно поздравили российских поклонников с Новым годом. Со звездами евродиско 80-х за кулисами концертной площадки фестиваля «Легенды Ретро FM» пообщалась автор и ведущая спецпроекта 5-tv.ru «Лана — спрошу!» Лана Шевченко.

«C Новым годом! Всего вам наилучшего в 2024 году. Надеемся снова увидеть вас», — обратились к россиянам клавишник Энди Швайцер и солист Михаэль Шайкль.

Австрийские музыканты были счастливы вновь приехать в Россию и выступить в Москве после продолжительного перерыва — несколько лет фестиваль «Легенды Ретро FM» не проводился из-за пандемии. Российские зрители за это время тоже успели соскучиться по своим кумирам из 80-х и были несказанно рады очередному звездному десанту, в числе которых были и исполнители легендарных хитов Touch By Touch и Valerie.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вместе с автором и исполнителем SHAMAN поздравили с Новым годом юных пациентов детской больницы имени Башляевой.