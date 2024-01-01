Коллега советского диктора Зименковой рассказала о последних годах ее жизни

Как получилось, что артистка ушла из жизни в одиночестве? Какие проблемы ее беспокоили в последние годы?

Заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова в последние годы жизни плохо себя чувствовала. Об этом рассказала 5-tv.ru бывший звукорежиссер АСТ, ТДК, ТК «Ностальгия» Ольга Пирожкова.

По словам коллеги, Зименкова уже давно была в разводе, она также пережила своего сына, который умер больше 20 лет назад. Однажды диктор сломала шейку бедра, ей сделали сначала одну неудачную операцию, потом вторую.

«После операции она… жаловалась, плохо себя чувствовала. На улицу тоже не очень ходила», — рассказала Пирожкова.

Кроме того, Зименкова много работала, вспоминает Пирожкова. Так, когда расформировали дикторский отдел, она трудилась в видеотеке, а потом и на другом канале. В какой-то момент появились проблемы с деньгами, и Зименкова продала свою трехкомнатную квартиру, купив «двушку».

«Очень горевала по этому поводу, потому что деньги очень быстро закончились и как-то там не очень хорошо», — добавила собеседница.

Подруги у диктора имелись, к тому же Пирожкова с ней созванивалась, чтобы поздравить с днем рождения. Зименкова была веселой и хорошо выглядела, она находилась в здравом уме и твердой памяти. Пирожкова добавила, что очень жаль Галину Михайловну.

30 декабря 2023 года умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова в возрасте 83 лет. Многим она известна как ведущая программ «Время» и «Голубые огоньки».

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