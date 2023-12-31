Тяжелая судьба: почему легендарный диктор СССР Галина Зименкова умерла в одиночестве

Заслуженная артистка России ушла из жизни в 82 года. Как получилось, что в столь уважаемом возрасте любимая ведущая страны осталась одна?

Легендарный диктор Центрального телевиденья Советского Союза, а потом и России, ведущая программы «Время» Галина Зименкова умерла в одиночестве в реабилитационном центре 29 декабря 2023 года. Как вышло, что заслуженная артистка РФ ушла из жизни в одиночестве — в материале 5-tv.ru.

Карьера Галины Зименковой

Галина Зименкова родилась 25 ноября 1941 года в Казани. Окончив Казанское театральное училище и получив специальность актрисы, Галина переехала в Ленинград. Там она поступила на режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры имени Крупской.

С 1969-го Галина Зименкова была бессменным диктором Центрального телевиденья и Всесоюзного радио, вела программы «Время», «Подмосковные встречи», «Пусть всегда будет солнце», «Голубой огонек» и другие. Одновременно Зименкова являлась педагогом по русскому языку и технике речи.

Личная жизнь Галины Зименковой

Что касается личной жизни артистки, Галина Зименкова старалась не выносить ее подробности на публику. Некоторые детали уже после ее смерти раскрыл ведущий Дмитрий Борисов, опубликовав в своем Telegram-канале пост о тяжелой судьбе коллеги.

«Она долго болела: тяжелая судьба, умер сын. Много раз пыталась его лечить от зависимости, но безуспешно. Осталась совсем одна. И если бы не самые близкие подруги, ушла бы, наверное, еще раньше», — написал Борисов.

Прощание с Галиной Зименковой пройдет 2 января 2024-го в 11 часов в Храме иконы Божией Матери «Знамение» в Аксиньино, расположенном по адресу: Фестивальная улица, дом 6, строение 1.

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