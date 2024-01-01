В России начали действовать новые правила оформления отсрочки выплат по кредитам и займам.

С 1 января 2024 года в России вступил в силу закон о бессрочном праве граждан на получение кредитных каникул. Кто и на каких условиях сможет им воспользоваться, в комментарии News.ru разъяснил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский.

Согласно закону, теперь россияне смогут на постоянной основе оформлять кредитные каникулы по любому виду потребительских ссуд (с 2020 года по 31 декабря 2023-го механизм вводился временно для поддержки граждан во время пандемии, а затем введения зарубежных санкций — Прим. ред.).

По одному кредиту закон предусматривает единовременные каникулы в связи со снижением дохода заемщика. Еще один раз каникулами можно воспользоваться в случае чрезвычайной ситуации.

Право на каникулы имеют граждане, чей доход упал в последние два месяца более чем на 30% относительно среднего уровня доходов за предыдущий год. Приостановить выплаты можно на период до шести месяцев. Документы о праве на кредитные каникулы заемщик обязан сам предоставить кредитору.

Отказать в кредитных каникулах банк может только в случае банкротства заемщика, вступившего в силу решения суда или уже действующих кредитных каникул по другим законам (например, для участников СВО).

Кроме того, кредитные каникулы не предоставляются при задолженности до 1,6 миллиона рублей по автокредитам, 150 тысяч рублей по кредитным картам и 450 тысяч рублей по другим видам займов.

В период каникул не начисляются штрафы и пени, также кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться за выплатой долга к поручителю. При этом проценты по займу начисляются полностью, и заемщик обязан их погасить по окончании кредитных каникул.

По оценке Рогачевского, кредитные каникулы — это разовая мера поддержки заемщика, которая не столь эффективна, как рефинансирование или реструктуризация долга. Однако само по себе введение механизма кредитных каникул на постоянной основе эксперт считает хорошей идеей, так как это позволяет сместить заемщику выплату основного долга на полгода.

«У всех своя история, и порой нам нужно какое-нибудь надежное плечо. Только не стоит забывать, что кредитные каникулы не панацея», — заключил Рогачевский.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как граждане России могут получить право на кредитные каникулы.